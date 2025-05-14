Назначен заместитель директора Азербайджанской государственной детской филармонии

В Азербайджанской государственной детской филармонии назначен заместитель директора.

Согласно соответствующему приказу министра культуры Адиля Керимли, на эту должность назначена хормейстер, кандидат философии в области искусствоведения Лейла Мурадзаде, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Лейла Мурадзаде получила образование в средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля. В 2008 году ее имя было внесено в «Золотую книгу» молодых талантов Согласно Распоряжению Президента Азербайджана.

Л.Мурадзаде с отличием окончила бакалавриат и магистратуру по специальности «Хоровое дирижирование» в Бакинской музыкальной академии. В 2023 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Воплощение мугама в азербайджанской акапельной хоровой музыке (до 1990-х годов)» и получила степень кандидата философии в области искусствоведения.

Она долгое время работает в Азербайджанской государственной детской филармонии. В 2012–2017 годах Л.Мурадзаде была артисткой Азербайджанской государственной хоровой капеллы. С 2024 года параллельно занимает должность ведущего методиста Научно-методического и повышения квалификации центра в сфере культуры.

Лейла Мурадзаде - автор первого в Азербайджане хорового музыкального альбома, записанного с участием детей и молодежи.

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