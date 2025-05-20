Эмин Агаларов: «Амина - наша гордость! Гордимся всей страной» - ВИДЕО

Дочь вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой Амина Алиева стала чемпионкой мира по light sanda на чемпионате мира по кунг-фу, прошедшем в итальянском городе Перуджа.

«Наша гордость! Амина выиграла свои первые международные соревнования, чемпионат мира по кунг-фу в категории лайт-санда. Гордимся всей страной», - пишет в социальной сети Instagram бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов, делясь видеокадрами возвращения сборной Азербайджана из Италии в Баку.

Отметим, что на чемпионате мира спортсмены, выступавшие в дисциплине «light sanda», завершили соревнования с общим результатом в 7 медалей - 5 золотых и 2 серебряные; сборная Азербайджана заняла третье место в командном зачёте.

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