 Добившаяся высоких результатов на чемпионате мира сборная Азербайджана по кунг-фу вернулась на родину | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Добившаяся высоких результатов на чемпионате мира сборная Азербайджана по кунг-фу вернулась на родину

First News Media23:03 - Сегодня
Добившаяся высоких результатов на чемпионате мира сборная Азербайджана по кунг-фу вернулась на родину

Члены сборной Азербайджана по кунг-фу, добившиеся высоких результатов на чемпионате мира в итальянском городе Перуджа, вернулись на родину.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев их встретили представители СМИ, болельщики и близкие спортсменов.

Наши спортсмены, выступившие в категории Light sanda, завершили соревнования, завоевав в целом 7 медалей – 5 золотых и 2 серебряные.

В соревнованиях среди девочек чемпионкой мира стала дочь вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, внучка Президента Ильхама Алиева Амина Алиева (11 лет, 38 кг).

Среди мальчиков золото завоевали Расул Аскеров (11–12 лет, 36 кг), Гусейн Алиев (13–15 лет, 48 кг), Тогрул Микаилов (взрослые, 65 кг), Эллер Оруджев (взрослые, 75 кг), а серебро – Али Бахышов (11–12 лет, 33 кг) и Акбер Ахмедзаде (13–15 лет, 70 кг).

С этим результатом сборная Азербайджана заняла 3-е место в командном зачете.

Поделиться:
122

Актуально

Общество

На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давита Ишханяна в ...

В мире

Телефонный разговор между Путиным и Трампом продолжался более двух часов - ...

Политика

Развивается азербайджано-израильское военное сотрудничество

Общество

25-е издание проекта «Халг Аманаты» посвящено поэзии Южного Азербайджана - ФОТО

В мире

Добившаяся высоких результатов на чемпионате мира сборная Азербайджана по кунг-фу вернулась на родину

Трамп: РФ и Украина скоро начнут переговоры о прекращении огня и конфликта

Белый дом: Трамп намерен заполучить Гренландию любыми средствами

Путин: РФ готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

В Мексике бьюти-блогера застрелили во время онлайн-трансляции - ФОТО - ВИДЕО

Первая женщина, покорившая Эверест: 50 лет спустя – ФОТО

Умер «самый бедный президент в мире», бывший лидер Уругвая Хосе Мухика

ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции на севере и юге сектора Газа

Последние новости

На суде продемонстрированы видеоматериалы, разоблачающие систематическую политику этнической чистки, проведенную Арменией в отношении азербайджанцев в Армении и на некогда оккупированных территориях Азербайджана

Сегодня, 23:20

Добившаяся высоких результатов на чемпионате мира сборная Азербайджана по кунг-фу вернулась на родину

Сегодня, 23:03

Трамп: РФ и Украина скоро начнут переговоры о прекращении огня и конфликта

Сегодня, 22:40

Белый дом: Трамп намерен заполучить Гренландию любыми средствами

Сегодня, 22:20

Генпрокурор провел встречу с делегациями трех стран в рамках международного сотрудничества по борьбе с коррупцией - ФОТО

Сегодня, 22:00

Впервые в Молдове состоялось открытие выставки ковров ОАО «Азерхалча» - ФОТО

Сегодня, 21:40

Путин: РФ готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре

Сегодня, 21:20

Телефонный разговор между Путиным и Трампом продолжался более двух часов - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:15

Спикер Милли Меджлиса встретилась с председателем Сената Королевства Испания

Сегодня, 21:00

На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давита Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана

Сегодня, 20:40

Два столичных района останутся без газа

Сегодня, 20:20

Развивается азербайджано-израильское военное сотрудничество

Сегодня, 20:00

Обвиняемые в шпионаже в пользу Франции выступили с взаимными обвинениями на суде

Сегодня, 19:45

Внешнеторговый оборот Азербайджана вырос

Сегодня, 19:33

Британское посольство об участии Азербайджана в конном шоу - ФОТО

Сегодня, 19:00

Микаил Джаббаров провел встречу с представителями литовской компании Dominari - ФОТО

Сегодня, 18:45

Зеленский и Трамп провели телефонный разговор

Сегодня, 18:30

В Венгрии открылся Центр азербайджанского языка и культуры - ФОТО

Сегодня, 18:15

Дочери Национального героя Игоря Кшнякина почтили память отца песней в проекте «Герои неба» - ВИДЕО

Сегодня, 17:58

Перемирие на свадьбе в Огузе закончилось дракой и штрафом

Сегодня, 17:57
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50