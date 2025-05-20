Президент Федерации кунг-фу Азербайджана: «Достижение Амины Алиевой - это показатель упорства» - ВИДЕО

На чемпионате мира по кунг-фу, прошедшем в итальянском городе Перуджа, азербайджанские спортсмены добились исторического результата.

Об этом заявил президент Федерации кунг-фу Азербайджана Нурлан Асланов в интервью журналистам, сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Н.Асланов отметил, что Амина Алиева, ставшая чемпионкой мира среди девушек, продемонстрировала упорство: «Она впервые вышла на боевой татами. Волнение было вполне естественным. Но с первых секунд поединка её смелость поразила нас всех. За этим успехом стоит огромный труд. Достижение Амины - это показатель упорства. Её личный тренер Бабек Алиев также является тренером нашей федерации. Он профессиональный специалист».

Глава Федерации кунг-фу Азербайджана поблагодарил всех болельщиков, поддерживавших команду.

Отметим, что на чемпионате мира спортсмены, выступавшие в дисциплине «light sanda», завершили соревнования с общим результатом в 7 медалей - 5 золотых и 2 серебряные; сборная Азербайджана заняла третье место в командном зачёте.

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