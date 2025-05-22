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Модный Баку: Самые яркие моменты третьего сезона Baku Fashion Week – ФОТО

Феликс Вишневецкий15:49 - Сегодня
Модный Баку: Самые яркие моменты третьего сезона Baku Fashion Week – ФОТО

В конце прошлой недели в Бакинском конгресс-центре прошёл третий сезон Baku Fashion Week - модная неделя длилась три дня и вновь стала площадкой для встреч дизайнеров, экспертов индустрии и поклонников моды.

Baku Fashion Week - это не просто показы, а важный импульс для развития модной сцены Азербайджана. Событие усиливает интерес к бакинской моде на международном уровне, открывает новые возможности, способствует культурному диалогу и развитию туризма. Оно укрепляет статус столицы Азербайджана как одного из стильных центров региона и создаёт пространство для бизнеса и творчества.

В этом материале - главные образы и моменты третьего сезона Baku Fashion Week.

Emre Erdemoğlu

Показы третьего сезона Baku Fashion Week открыла новая коллекция турецкого дизайнера Эмре Эрдемоглу сезона осень-зима 2025/26 – в показе приняла участие актриса Несрин Джавадзаде. Коллекция сочетает в себе уверенность и стиль, предлагая свежий взгляд на современную моду.

ConFidance

Коллекция «Roots: back to the Future!» объединяет прошлое и будущее. Она рассказывает о женщине, черпающей силу из своих корней и уверенно рождающейся заново – это одежда для современных уверенных женщин, которые выбирают смелый и уникальный стиль. Отметим, что в рамках показа на подиуме появилась блогер Нигяр Калбиева (Moji Boo).

Uventa

Коллекция «2125» сочетает современные материалы, авангардный дизайн и технические инновации - смелые силуэты и тонкие детали создают футуристичный образ, который расширяет границы современной моды. Звездой показа стала азербайджанская супермодель Гюнай Мусаева.

Gunah

Представленная в здании урбан-экосистемы Chevrä коллекция «The Colors of Life and Words» несет в себе эстетику 2000-х годов, моду которых отражает - больше денима, кожи и уличного стиля. Это второй показ бренда, ставший второй частью fashion триптиха, третья часть которого будет посвящена современности.

Saint Aslan

Вдохновлённая магией Каспия коллекция Caspian Breeze, - это ода лёгкости, свободе и женственности. Лёгкие ткани, воздушные силуэты и приглушённая палитра - от песчаного до небесно-голубого - передают настроение каспийского побережья.

Dada’s

Азербайджанский дизайнер Найла Дадашова представила свою первую полноценную подиумную коллекцию Wild East, исследующую идентичность Востока - силу и мягкость, поэтичность и напор. Смешение в коллекции ковбойских элементов с восточной эстетикой подчёркивает диалог культур.

Cihan Nacar

Турецкий дизайнер Чихан Накар - один из ярких представителей современной моды, известный своими смелыми и художественными коллекциями. Его последняя коллекция была представлена в Баку в рамках третьего сезона Baku Fashion Week, где дизайнер продемонстрировал утончённую интерпретацию вечерней моды с характерными для него дерзкими силуэтами и драматичными акцентами.

Tuva

Коллекция The Quintet переосмысляет пять ключевых эмоций «Хамсе» Низами - любовь, знание, поиск, силу и свободу - через язык моды. Вдохновением послужила гармония персидской миниатюры: каждая сцена воссоздана вручную и напечатана на высококачественном хлопке. Коллекция стала мостом между классикой, символикой и современной модой.

ZHIWJ

Коллекция Metamorphosis 2.0 сезона 2025 – это обновлённая версия проекта 2023 года, посвящённого осознанной моде и апсайклингу, все изделия вручную созданы из текстильных остатков, собранных по всему Таджикистану. В коллекции использован переработанный деним и винтажные элементы вышивки сузани 1940–1960-х годов, вышитые таджикскими мастерицами - как знак уважения к культурным корням.

Fidan Sadig

Коллекция «Narrative I» сочетает в себе знаковую для бренда скульптурную форму с поэтичностью и театральностью подиума - коллекция объединяет архитектурный крой, восточную чувствительность и западные силуэты. Базовые белые рубашки переосмыслены в авангардных формах, а детали отсылают к готике и панк-романтике, а бархат, шифон и точная геометрия формируют современную сказку между Востоком и Западом.

Chovghun

Коллекция сочетает функциональность и выразительный дизайн: тренчи, комбинезоны, рубашки, брюки и трикотаж выполнены с вниманием к деталям. Цветовая палитра - земляные оттенки, серый камень, бордо и тёмно-синий - подчёркивает силу в сдержанности.

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Фото предоставлены пресс-службой Baku Fashion Week

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