МВД: Продажа и забой жертвенных животных вне специально отведенных мест запрещены

Министерство внутренних дел обратилось к гражданам в связи с праздником Гурбан.

В обращении МВД говорится, что в праздничные дни будут приняты меры по обеспечению общественной безопасности, соблюдению законности и созданию условий для спокойствия граждан.

С 6 по 10 июня на территории республики будет увеличено количество патрульно-постовых нарядов в общественных местах и на улицах, полицейские продолжат службу в усиленном режиме, при этом особое внимание будет уделено объектам жизнеобеспечения и стратегическим объектам.

Отмечается, что гражданам важно совершать благие дела в безопасных условиях, соблюдая санитарно-гигиенические нормы – в этой связи продажа и забой жертвенных животных вне специально отведённых мест будут запрещены.

Читайте по теме:

МВД призывает водителей быть осторожными в период Гурбан байрамы

Какой будет погода в Баку в дни праздника Гурбан?