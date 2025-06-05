Какой будет погода в Баку в дни праздника Гурбан?

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на праздничные дни.

В Баку и на Абшеронском полуострове 6 июня ожидается переменная облачность, в течение дня местами пройдут дожди с перерывами. В некоторых районах полуострова возможны кратковременные ливни и грозы. Будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 18–21°, днём — 25–28° тепла.

7 июня в некоторых местах ожидаются дожди с перерывами, которые днём постепенно прекратятся. Будет дуть северо-западный ветер. Температура воздуха ночью - 18–20°, днём - 25-28° тепла.

8 июня ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако в ночь с 7 на 8 и утром в некоторых местах возможен небольшой дождь. Юго-западный ветер утром сменится на северо-западный. Температура воздуха ночью составит 19–21°, днём – 25-30° тепла.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются осадки с перерывами и грозы. В отдельных районах дожди будут носить ливневый и интенсивный характер, возможен град, в высокогорных зонах - переход в снег. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Вечером 7 июня осадки постепенно прекратятся, а днём 8 июня в большинстве районов будет преимущественно без осадков. Ветер западный, местами будет усиливаться.

Температура воздуха составит: ночью 16–20°, днём 22–27° тепла; в горах - ночью 5-10°, днём 12-17° тепла.

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