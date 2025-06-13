​​​​​​​Впервые опубликована уникальная запись Муслима Магомаева с оркестром Рафика Бабаева – ВИДЕО

На официальной Facebook-странице, посвящённой памяти легендарного азербайджанского артиста Муслима Магомаева, впервые опубликована ранее не издававшаяся запись песни «Земля - родина любви» на стихи Николая Добронравова.

Отмечается, что аудиозапись была сделана в 1985 году в Баку с оркестром под управлением азербайджанского джазового музыканта, композитора, дирижёра, аранжировщика, автора музыки к кинофильмам Рафика Бабаева и сохранилась на одной из личных кассет М.Магомаева.

Отметим, что это редкий архивный материал, который ранее не звучал публично и не входил в официальные сборники артиста – подчеркнем, что публикация вызвала живой отклик у слушателей и поклонников легендарного артиста.

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