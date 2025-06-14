Еще одна страна присоединилась к БРИКС в качестве партнера

Министерство иностранных дел (МИД) Бразилии заявило, что Вьетнам присоединился к объединению в качестве страны-партнера, передает ТАСС.

Как сообщили в ведомстве, Вьетнам стал уже десятым официальным партнером объединения. Вьетнам «разделяет вместе с членами БРИКС приверженность более инклюзивному и представительному международному порядку», говорится в заявлении бразильского министерства.

В текущем году страной-председателем БРИКС является Бразилия. Ключевым событием в рамках ее председательства станет грядущий саммит, который пройдет в Рио-де-Жанейро с 6 по 7 июля. В прошлом году объединение сообщества возглавляла Россия.