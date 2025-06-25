МВД Сербии предотвратило попытку силового свержения власти

Сотрудники Министерства внутренних дел Сербии при поддержке Агентства безопасности и информации (БИА) и по поручению Высшей прокуратуры Белграда задержали шесть человек, подозреваемых в подготовке насильственного свержения конституционного строя.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в МВД республики.

По данным следствия, 21 июня задержанные встретились в одном из отелей в городе Кралево, где обсуждали план насильственной смены власти в Сербии. По информации МВД, они намеревались совершить нападения на представителей госорганов, предпринять попытки разоружения сотрудников полиции, ворваться в здания правительства, других государственных учреждений, а также в редакции Радио и телевидения Сербии (РТС), телеканала Happy и портала Informer, с применением огнестрельного оружия.

У одного из подозреваемых при обыске автомобиля были обнаружены пистолет со стертым серийным номером, магазин с семью патронами и коробка с 25 дополнительными патронами. В отношении него также возбуждено дело о незаконном хранении и перевозке оружия и взрывчатых веществ. У другого задержанного был изъят арбалет.

По информации МВД, задержанным назначено содержание под стражей сроком до 48 часов, после чего они будут доставлены в прокуратуру с соответствующими обвинениями. Обыски проходят на нескольких локациях по всей Сербии.

Задержания произошли на фоне повышенной обеспокоенности властей по поводу запланированных на 28 июня акций протеста, приуроченных к Видовдану - одному из важнейших сербских праздников. Ранее президент Александар Вучич предупреждал о риске провокаций и насилия. По его словам, за протестами стоят студенческие и прозападные организации, координируемые извне, в том числе структурами, поддерживающими давление на сербов в Косове и Метохии.