Возбуждено уголовное дело по факту взрыва на территории киностудии «Азербайджанфильм»

26 июня около 23 часов на территории киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы произошло возгорание с последующим взрывом, по факту которого ведётся расследование в Генеральной прокуратуре.

По собранным материалам возбуждено уголовное дело по статьям 314.2 (халатность, то есть, невыполнение или ненадлежащее выполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия) и 224 (нарушение правил учёта, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легко воспламеняющихся веществ или пиротехнических изделий) Уголовного кодекса, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Первоначальное расследование поручено Управлению криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры.

В настоящее время продолжается досудебное расследование – о результатах будет сообщено дополнительно.

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