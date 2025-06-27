Пожар на территории киностудии «Азербайджанфильм» был локализован - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Благодаря оперативным и неотложным мерам, предпринятым силами Министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар, произошедший на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, был в короткие сроки локализован.
Об этом сообщили в МЧС.
В настоящее время продолжается операция по полному тушению пожара.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.
23:52
На горячую линию “112” Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о взрыве, сопровождавшемся пожаром, на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в Баку.
В связи с сообщением на место происшествия были незамедлительно направлены силы Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Дополнительная информация будет предоставлена.
23:50
В Министерстве оборонной промышленности прокомментировали распространившуюся информацию о якобы взрыве на заводе "Алов".
В ответ на запрос Oxu.Az в пресс-службе ведомства заявили, что данная информация не соответствует действительности.
Подчеркивается, что на заводе "Алов" никакого взрыва или пожара не произошло.
23:43
В Баку произошел мощный взрыв.
Как сообщает Report, инцидент произошёл на старом пиротехническом участки Киностудии.
Указывается, что на место происшествия были привлечены экстренные службы.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.