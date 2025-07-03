«Bu dünya həqiqətən 3 günlük…»: Друзья посвятили Азеру Бахшалиеву песню в день его 40-летия - ВИДЕО

Сегодня азербайджанскому актеру Азеру Бахшалиеву исполнилось бы 40.

Он так и остался для многих тем самым Аксакалом из проекта Bozbash Pictures, который умел рассмешить и, кажется, знал ответы на многие вопросы - 5 января его не стало, но друзья решили, что память о нём должна звучать.

В день, когда Азер мог бы задувать 40 свечей, они выпустили песню «Sınıq pəncərə» (музыка Тарлана Мамедгусейнова, слова Рафаэля Шабанова), которую исполняют Hiss, Rafo и Эльчин Джафаров. В клипе, помимо близких друзей актера, среди которых Илькин Гасани с супругой Айсель Гасани, Фарид Дадашов, Эльшан Оруджев и т.д., снялась и вдова А.Бахшалиева, архитектор Нигяр Сеид, что делает проект ещё трогательнее.

«Bu dünya həqiqətən 3 günlük», - поётся в песне, в которой Азер Бахшалиев просит не грустить, а улыбаться, когда о нём вспоминают. Проект растрогал пользователей соцсетей, собрав под клипом множество тёплых комментариев, где люди пишут, что будут вспоминать Азера с улыбкой - именно так, как он сам просиn в песне.

Отметим, что в песне «Sınıq pəncərə» использован голос А.Бахшалиева, а в клипе – архивные кадры разных лет.

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