 Вдова Азера Бахшалиева: «Впервые в День влюбленных я подарю ему цветы, а не он мне…» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Вдова Азера Бахшалиева: «Впервые в День влюбленных я подарю ему цветы, а не он мне…» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:24 - Сегодня
Вдова Азера Бахшалиева: «Впервые в День влюбленных я подарю ему цветы, а не он мне…» - ВИДЕО

13 февраля исполнилось 40 дней со дня смерти известного азербайджанского актера Азера Бахшалиева, зрительскую любовь которому принес образ Аксакала в проекте Bozbash Pictures

Впервые после смерти актера его вдова Нигяр Бахшалиева дала интервью, в рамках которого поделилась своими теплыми воспоминаниями о покойном супруге.

Н.Бахшалиева рассказала в интервью программе «Xəzər Axşamı», что знакомство с А.Бахшалиевым началось с того, что он подписался на все ее страницы в социальных сетях, и в ответ она сделала то же самое, а впервые в реале они увиделись на одном из мероприятий YARAT, ради участия в котором актер перенес съемку.

«Проблемы со здоровьем и пересадкой первой почки началась спустя год после нашей свадьбы. В течение пяти лет у нас не было детей – все проблемы были связаны со здоровьем, мы думали, что проблемы остались позади…» - отмечает Нигяр Бахшалиева, подчеркивая, что она потеряла не только любимого супруга, но и близкого друга.

«Очень нуждаюсь в нем… Когда было что-то нужно, обращалась к нему, он был первым, с кем я делилась новостями. Он был хорошим мужем и о нем у меня остались только теплые воспоминания. Не было ничего негативного… В этом году могло бы исполнится 10 лет со дня нашего знакомства и 7 лет со дня свадьбы. И если за этот период и были проблемы, то мы их решали сами», - рассказывает Н.Бахшалиева.

Вдова актера отмечает, что Азер Бахшалиев до последнего момента старался не тревожить близких своей проблемой, связанной со здоровьем, и не жаловался на боли: «Мы семейно настаивали на том, чтобы он обратился к врачу. Коллеги с Xəzər TV также настаивали на этом. Этот Новый год мы встретили без Азера, так как заболели с дочерью и мамой и не хотели, чтобы вирус перешел к нему, что могло негативно сказаться на его здоровье. Он был с родителями и сестрой, мы хотели оберечь его и не думали, что произойдет то, что произошло… Мы не виделись где-то неделю, дней десять – последний раз виделись 26 декабря и планировали отметить после того, как выздоровеем, Старый Новый год».

Нигяр Бахшалиева в интервью рассказала, что не может описать словами, как она прожила прошедшие 40 дней: «Очень тяжело… В первую неделю было ужасно плохо, благодаря помощи врачей мне удалось выстоять. Боль не пройдет никогда. Жизнь продолжится, дочь повзрослеет, но воспоминания, связанные с ним, повсюду, и они будут с нами всегда».

«Очень сильно скучаю по нему и нуждаюсь в нем. И не только я, но и родственники и близкие… Даже те, кто его не знал, говорят о нем только хорошее. Все плакали и горевали вместе с нами. У Азера остались неисполнившиеся мечты, которые я намерена осуществить. Впервые в День влюбленных я подарю ему цветы, а не он мне… Он очень любил дарить цветы. Сейчас же я думаю, какими будут эти 14 февраля, как пойду к нему, не знаю…»

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