​​​​​​​Тунзаля Агаева, Алессандро Сафина, Нигяр Джамал и другие звезды на бирюзовой ковровой дорожке DREAM FEST 2025 – ФОТО

На побережье Sea Breeze Resort в Баку продолжается международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2025, который завершится 26 июля.

Как и все подобные события, второй фестивальный день открылся проходом звёзд по ковровой дорожке. В этом году она бирюзовая, олицетворяющая волны Каспия, и на её фоне образы гостей смотрятся особенно эффектно.

Во второй раз на дорожку DREAM FEST 2025 вновь вышли звезда «Евровидения 2009» Айсель Теймурзаде, народная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева и победительница «Евровидения 2011» Нигяр Джамал, а также другие звёздные участники фестиваля.

Подробный фоторепортаж с бирюзовой ковровой дорожки, предоставленный пресс-службой Sea Breeze Resort доступен для просмотра ниже.

ЭМИН АГАЛАРОВ С СЫНОМ АЛИ АГАЛАРОВЫМ

ЭЛЬЧИН АЗИЗОВ

ТУНЗАЛЯ АГАЕВА

АЙСЕЛЬ ТЕЙМУРЗАДЕ

НИГЯР ДЖАМАЛ

ЭМИЛИЯ ЯГУБОВА

IN-GRID

АЛЕССАНДРО САФИНА

ЭМИН АГАЛАРОВ С СУПРУГОЙ АЛЕНОЙ ГАВРИЛОВОЙ

РОЗА ЗЕРГЕРЛИ

НАНИ БРЕГВАДЗЕ

АНАР АГАЕВ

МЕРАБ АМЗОЕВ

ЭМИН АГАЛАРОВ С СЕСТРОЙ ШЕЙЛОЙ АГАЛАРОВОЙ И МАМОЙ ИРИНОЙ АГАЛАРОВОЙ

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