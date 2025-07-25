Тунзаля Агаева, Алессандро Сафина, Нигяр Джамал и другие звезды на бирюзовой ковровой дорожке DREAM FEST 2025 – ФОТО
На побережье Sea Breeze Resort в Баку продолжается международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2025, который завершится 26 июля.
Как и все подобные события, второй фестивальный день открылся проходом звёзд по ковровой дорожке. В этом году она бирюзовая, олицетворяющая волны Каспия, и на её фоне образы гостей смотрятся особенно эффектно.
Во второй раз на дорожку DREAM FEST 2025 вновь вышли звезда «Евровидения 2009» Айсель Теймурзаде, народная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева и победительница «Евровидения 2011» Нигяр Джамал, а также другие звёздные участники фестиваля.
Подробный фоторепортаж с бирюзовой ковровой дорожки, предоставленный пресс-службой Sea Breeze Resort доступен для просмотра ниже.
ЭМИН АГАЛАРОВ С СЫНОМ АЛИ АГАЛАРОВЫМ
ЭЛЬЧИН АЗИЗОВ
ТУНЗАЛЯ АГАЕВА
АЙСЕЛЬ ТЕЙМУРЗАДЕ
НИГЯР ДЖАМАЛ
ЭМИЛИЯ ЯГУБОВА
IN-GRID
АЛЕССАНДРО САФИНА
ЭМИН АГАЛАРОВ С СУПРУГОЙ АЛЕНОЙ ГАВРИЛОВОЙ
РОЗА ЗЕРГЕРЛИ
НАНИ БРЕГВАДЗЕ
АНАР АГАЕВ
МЕРАБ АМЗОЕВ
ЭМИН АГАЛАРОВ С СЕСТРОЙ ШЕЙЛОЙ АГАЛАРОВОЙ И МАМОЙ ИРИНОЙ АГАЛАРОВОЙ
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