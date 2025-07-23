Эмин Агаларов с супругой Аленой Гавриловой и членами семьи на открытии DREAM FEST 2025 - ВИДЕО

Сегодня на побережье Sea Breeze Resort в Баку стартовал международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2025, который продлится до 26 июля.

Фестиваль начался с прохода звезд по ковровой дорожке, которая на DREAM FEST 2025 бирюзового цвета - одним из прошедших по дорожке был организатор фестиваля, бизнесмен и музыкант, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов, который прошелся по дорожке с супругой Аленой Гавриловой, мамой Ириной Агаларовой и сестрой Шейлой Агаларовой.



