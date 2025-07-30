В Сети появились редкие архивные кадры Бриллиант Дадашевой - ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашева представила на своей странице в социальной сети Instagram подборку фотокадров из личного архива, многие из которых были опубликованы впервые.

Фотографии были встречены с большим интересом со стороны поклонников, оставивших под публикацией десятки теплых комментариев. Архив, представленный Бриллиант Дадашевой, охватывает практически всю её жизнь - начиная с детских лет и до зрелого творческого периода.

Снимки, собранные в видеоролик под трогательное исполнение Б.Дадашевой песни «Mən səni araram» (музыка Фикрета Амирова, слова Талята Эйюбова), запечатлели не только личные и семейные моменты, но и определенные этапы становления народной артистки.

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