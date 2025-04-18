«Get, başqa birini tap»: Бриллиант Дадашева презентовала клип на песню, написанную AISEL - ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашева презентовала клип на новую песню «Get, başqa birini tap» (Иди, найди себе другую).

Новая песня Б.Дадашевой – это история о внутренней силе, разочаровании и решимости отпустить того, кто не оценил. Премьера трека состоялась на недавнем сольном концерте певицы в Бакинском конгресс центре, где он был встречен бурными овациями. Уже с первых нот песня вызвала живой отклик у публики – слова о завершившихся чувствах стали близки многим слушателям.

Автором музыки к композиции выступила популярная певица AISEL, а текст к треку, у которого есть все шансы стать одним из главных хитов этой весны, написал Нариман Аббасзаде.

Режиссёром видеоработы стал Роял Джафаров, снявший ранее серию ярких работ для AISEL – в кадре народная артистка предстает в элегантном, но сдержанном образе, отражающем настроение песни - когда боль уже отпущена, и остаётся только свобода.

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