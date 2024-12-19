Спустя 22 года Бриллиант Дадашева перепела один из своих хитов и сняла на него клип - ВИДЕО

Абсолютный хит народной артистки Бриллиант Дадашевой «Səni səni» получил новое звучание и видеоряд спустя 22 года после релиза.

Песня «Səni səni», автором музыки которой является народный артист Фаик Суджаддинов, а текста - сама певица, была включена в один из знаковых альбомов в карьере Б.Дадашевой «Səninləyəm» - премьера трека состоялась в 2002 году, а спустя 22 года песня была перепета народной артисткой.

Новая версия «Səni səni» стала частью музыкального проекта «Best of Brilliant», в рамках которого Бриллиант Дадашева перепевает песни разных лет из своего репертуара.

На «Səni səni» также снят видеоклип, режиссером которого выступил Гулу Аскеров – над образами Б.Дадашевой на съемочной площадке работал стилист Эльнур Гасанов.