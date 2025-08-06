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Военный грузовик подорвался на мине в Кяльбаджаре - ОБНОВЛЕНО

Феликс Вишневецкий11:45 - Сегодня
Военный грузовик подорвался на мине в Кяльбаджаре - ОБНОВЛЕНО

Генеральная прокуратура Азербайджана распространила заявление в связи с подрывом на мине армейского грузовика в Кяльбаджарском районе и ранении 5 военнослужащих азербайджанской армии.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе структуры, военная прокуратура Кяльбаджарского района проводит разбирательство по факту.

11:24

5 августа около 19:05 на территории Кяльбаджарского района при выполнении задачи по обеспечению военный грузовик подорвался на мине, заложенной вооружёнными силами Армении.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана – отмечается, что в результате взрыва четыре военнослужащих ВС Азербайджана получили ранения и были эвакуированы в ближайшее медицинское учреждение, их жизн вне опасности.

По данному факту проводится расследование.

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