Безопасность начинается там, где государство рассчитывает на себя

Мир вокруг Азербайджана меняется слишком быстро, чтобы государство могло позволить себе жить вчерашними представлениями о безопасности.

Войны не прекращаются, старые международные механизмы показывают неспособность предотвратить новые конфликты, а информационное пространство давно перестало быть нейтральной территорией. В таких условиях безопасность уже нельзя понимать только как наличие армии, охраняемых границ и военного потенциала. Она начинается со способности государства самостоятельно определять свою политику, защищать собственные интересы и не позволять внешним силам диктовать ему правила.

Именно эта логика просматривается в тезисах, обозначенных президентом Ильхамом Алиевым на VIII съезде партии «Ени Азербайджан». Глава государства фактически сформулировал целую систему приоритетов, в которой военная, политическая, экономическая и идеологическая составляющие безопасности оказываются тесно связанными между собой.

Первой из них остается фактор силы. Причем речь идет не о подготовке к войне как самоцели, а о способности исключить саму возможность попытки решить что-либо с Азербайджаном посредством давления. «Одна из главных задач - это наращивание нашей военной мощи», - заявил президент.

На первый взгляд после победы в 2020 году и восстановления территориальной целостности в 2023-м подобная постановка вопроса может показаться парадоксальной. Но именно события последних лет делают ее вполне объяснимой. Ильхам Алиев прямо связывает необходимость дальнейшего укрепления армии с происходящим за пределами страны. «Пространства вокруг нас пылают, кипят. Войны не прекращаются, напротив, возникают новые очаги войн и конфликтов», — отметил он.

Отсюда и вполне конкретное бюджетное решение. По словам президента, «на эти цели предусматривается около 9 миллиардов манатов». Иными словами, безопасность для Азербайджана – это не лозунг, а одна из наиболее материально обеспеченных государственных задач. При этом глава государства подчеркивает ее первичность по отношению ко всем остальным направлениям, потому что «если мы не сможем защитить себя, тогда любой другой наш проект окажется совершенно бессмысленным».

Но военная сила - лишь первая линия защиты. Вторая проходит внутри самого общества и связана с его устойчивостью перед внешним воздействием. Здесь появляется понятие идеологической безопасности, которому азербайджанский лидер уделил особое внимание.

Безопасность начинается не на границе

Сегодня невозможно провести четкую границу между физической и информационной безопасностью. Интернет, социальные сети, кибератаки и искусственный интеллект сделали информационное воздействие практически неограниченным по географии.

Следовательно, защита государства должна включать и способность общества распознавать ложь, провокации и манипуляции. Президент назвал главный инструмент такой защиты без всяких двусмысленностей: «В первую очередь, конечно же, через образование». И пояснил: «Чем более образованным, знающим и грамотным будет наш народ, тем меньше он будет поддаваться этой лжи, этим слухам, этим идеологическим диверсиям, полным яда».

Это принципиально важная мысль. В информационном обществе устойчивость невозможно обеспечить исключительно запретами или административными мерами. Образованный человек сам становится первой линией защиты, поскольку способен отличать факт от манипуляции и информацию от пропагандистской провокации.

Вторым фактором президент назвал патриотизм. Здесь он вновь обращается к опыту 44-дневной войны, который рассматривается как доказательство способности общества консолидироваться перед лицом внешнего давления. «Мы одержали Победу, не имеющую прецедентов в мире. Причем, повторюсь, - в одиночку», - сказал азербайджанский лидер.

В этой логике патриотизм - не отвлеченное чувство и не праздничная риторика. Он рассматривается как элемент национальной устойчивости, способный не позволить внешнему информационному воздействию расколоть общество. Президент связал это непосредственно с защитой идеологического пространства.

Отсюда следует и еще один вывод, сформулированный главой государства предельно жестко: «Разумеется, наше идеологическое пространство должно быть свободно от чуждых элементов, чуждого влияния».

Особое внимание он уделил ресурсам на азербайджанском языке, создаваемым за пределами страны. В его оценке, речь может идти не о безобидном расширении информационного пространства, а о попытках влиять на общественные настроения. «Для чего в какой-то стране создается ресурс на азербайджанском языке? Чтобы помочь нам? Нет, чтобы устроить против нас провокацию», - заявил президент.

В этом контексте задача идеологической работы меняется сама по себе. Недостаточно просто рассказывать о деятельности государства. Необходимо говорить с обществом современным языком, используя понятные ему инструменты и реальные результаты.

Не пропаганда, а способность донести правду

Здесь в выступлении президента есть примечательный нюанс. Ильхам Алиев фактически отвергает необходимость искусственного преувеличения достижений. По его словам, Азербайджану «не нужно создавать мифы». Задача заключается в другом - в том, чтобы реальные события и происходящие в стране процессы были правильно представлены гражданам. «Нам нужно, чтобы правда доходила до каждого гражданина», - сказал глава государства.

Отсюда и его требование изменить сам подход к идеологической работе: «Пришло время для правильной организации идеологической работы, отказа от шаблонов и мероприятий формального характера. То есть идеологическая работа должна проводиться на новом, современном уровне».

Это уже вопрос не столько о количестве проводимых мероприятий, сколько об их содержании и результате. Если общество ежедневно получает огромное количество информации из самых разных источников, государственная и партийная работа не может оставаться в рамках формальных мероприятий и привычных схем. Тем более что, как отметил Ильхам Алиев, «азербайджанские реалии, проводимая в стране работа, очень позитивная атмосфера постоянно» должны находиться в центре общественного обсуждения. Причем речь идет не только о Карабахе и Восточном Зангезуре, но обо всех регионах страны.

Таким образом, информационная политика в представленной президентом концепции должна решать сразу две задачи: показывать гражданам реальные результаты развития и одновременно снижать восприимчивость общества к внешнему воздействию.

Независимость имеет цену

Но все это невозможно без экономической основы. Политическая самостоятельность государства в конечном счете упирается в его способность самостоятельно финансировать собственные решения.

В этом отношении особенно показательно замечание Ильхама Алиева о периоде подготовки Азербайджана к войне. «Все, что мы приобретали, мы покупали за деньги. В том числе все оружие закупали за деньги, причем по мировым ценам - до последнего патрона», - заявил он.

За этой фразой стоит гораздо более широкий принцип. Государство, которое хочет проводить независимую политику, должно иметь для этого экономические ресурсы. Именно поэтому президент связывает безопасность с экономической и финансовой устойчивостью и говорит о ней как о сегодняшнем «очень серьезном факторе нашего успеха».

Та же логика распространяется и на внешнюю политику. Он обозначил, что «мы не присоединяемся ни к какому лагерю и не присоединимся, нам это не нужно». И тут же сформулировал следующую задачу: «Наша внешняя политика должна быть не оборонительной, а активной и преимущественно наступательной».

Это означает, что независимость для Азербайджана рассматривается не как пассивное желание дистанцироваться от чужого влияния, а как способность действовать самостоятельно - военным, экономическим, дипломатическим и информационным инструментарием.

Пожалуй, наиболее жестко эта позиция прозвучала в словах президента о реакции на внешнее давление: «Сегодня мы не оставляем без ответа ни один удар, направленный против нас. На один удар мы отвечаем, возможно, двумя, пятью, десятью ударами, чтобы каждый знал свое место, не вмешивался в наши дела, не совал свой нос в наш образ жизни и не указывал нам путь». Это принцип, который Ильхам Алиев предлагает воспринимать как часть современной государственной политики: сила должна быть достаточной для того, чтобы само желание вмешаться во внутренние дела Азербайджана становилось бессмысленным.

В конечном счете все перечисленные элементы складываются в одну систему. Сильная армия обеспечивает физическую безопасность. Образованное и патриотичное общество повышает устойчивость перед информационным воздействием. Экономическая и финансовая независимость дает возможность принимать решения без оглядки на внешнее давление. Активная внешняя политика позволяет защищать интересы государства за его пределами.

Смысл этой политики в конечном счете сводится к одному - Азербайджан должен быть достаточно сильным, чтобы самому определять, как ему жить и куда двигаться. Опыт последних десятилетий на примере некоторых стран показал цену зависимости от чужих решений. Сегодня, судя по словам президента, задача состоит в том, чтобы больше никогда не дать внешним силам возможности эту зависимость навязать.