Не просто цифры: как складывается новая экономическая модель Азербайджана

Страновую экономику можно описывать разными способами - через темпы роста, объем производства, инвестиции, экспорт или социальные расходы.

Но иногда несколько показателей говорят о происходящем гораздо больше, чем длинные экономические отчеты. Особенно когда за ними стоит не разовая статистика, а последовательная политика, рассчитанная на годы вперед.

Речь идет о цифрах, за которыми просматривается целая экономическая концепция: $20 млрд инвестиций, более $30 трлн активов под управлением крупнейших инвестиционных институтов мира, 5,6% внешнего долга к ВВП, $90 млрд валютных резервов, 16 млн тонн транзитных грузов и поставленная цель в 30 млн тонн - все это только часть сегодняшних ключевых параметров экономической политики Азербайджана.

За каждым из этих показателей стоит отдельный процесс. И если рассматривать их не изолированно, а в единой системе, становится понятнее, почему в программном выступлении президента Ильхама Алиева на VIII съезде Партии «Ени Азербайджан» экономические, социальные, энергетические и транспортные вопросы представлены как взаимосвязанные элементы единой стратегии.

Социальный пакет

Если за экономическими показателями стоит государственная политика, то ее конечный смысл измеряется не только объемами инвестиций, резервов или транзита. В конечном счете экономика должна работать на повышение благосостояния людей. Именно поэтому социальная составляющая в выступлении президента занимает особое место - экономическая устойчивость здесь напрямую связывается с ростом доходов населения, пенсий и социальных выплат. В своей речи глава государства объявил о новом этапе этой политики: «Уже дано указание – в следующем году будут повышены минимальная заработная плата, пенсии и социальные пособия. Мы регулярно проводим эту политику с тем, чтобы благосостояние азербайджанского народа улучшалось из года в год. Но, естественно, для этого нужно экономическое развитие. Правда, темпы роста валового внутреннего продукта измеряются не столь большими цифрами, однако наш общий экономический потенциал достаточно силен».

В этом заявлении важна не только сама анонсированная мера, но и ее экономическая логика. Повышение социальных выплат рассматривается не изолированно, а как продолжение курса на повышение благосостояния населения, опирающегося на возможности экономики. По сути, речь идет о новом соцпакете в рамках очередного этапа социальных реформ. Масштаб этого этапа позволяют оценить и бюджетные параметры: по представленным оценкам, в 2027 году на социальную сферу планируется направить более 18,5 млрд манатов, или около 44% общих расходов государственного бюджета. Повышение всех видов трудовых пенсий, как ожидается, коснется порядка 1,1 млн человек.

Таким образом, социальная политика в данном случае предстает одной из ключевых точек, где экономический потенциал страны непосредственно конвертируется в улучшение уровня жизни граждан. При этом речь идет не только о размере конкретных выплат, но и о способности государства сохранять высокий уровень социальных расходов одновременно с реализацией других масштабных государственных приоритетов.

Инвестиции как показатель доверия

Способность государства последовательно расширять социальные обязательства напрямую связана с тем, насколько устойчиво развивается сама экономика. В современных условиях устойчивость определяется не только государственными расходами, но и притоком частного капитала, расширением производства, разработкой новых проектов и привлечением инвестиций из-за рубежа.

Именно поэтому следующим важным показателем в этой системе становятся инвестиции. Причем речь идет не просто о привлеченных средствах, а о готовности международного капитала заходить в экономику страны и участвовать в ее долгосрочном развитии.

Сегодня в мировой экономике идет жесткая конкуренция за инвестиции. Государства предлагают инвесторам инфраструктуру, налоговые условия, рынки, человеческий капитал, политическую и финансовую стабильность. Поэтому объем реально заключенных инвестиционных контрактов становится одним из показателей того, насколько экономика способна привлекать внешний капитал.

«В Азербайджане Международный инвестиционный форум проводился всего дважды - в сентябре этого и прошлого года. Общий объем инвестиционных контрактов, подписанных на обоих форумах, превышает 20 миллиардов долларов. То есть без инвестиций ни одна экономика не может развиваться. Одних только государственных инвестиций здесь будет недостаточно. Нам нужны инвестиции из-за рубежа - как в нефтегазовый, так и в ненефтегазовый сектор», - подчеркнул Ильхам Алиев.

Здесь принципиально важно само сочетание двух направлений - нефтегазового и ненефтегазового. Для экономики, значительная часть экспортного потенциала которой исторически связана с углеводородами, привлечение капитала в несырьевые отрасли имеет отдельное значение.

Приведенные цифры демонстрируют масштаб контекста. Глава государства расценивает это как доверие к экономике Азербайджана: «Посмотрите, во Втором инвестиционном форуме, состоявшемся в конце сентября, приняли участие ведущие инвестиционные институты мира. Объем средств, находящихся под их управлением, превышает 30 триллионов долларов. То есть нетрудно представить, какого уровня люди – притом приехали руководители этих компаний и инвестиционных фондов – сотрудничают с Азербайджаном и хотят сотрудничать впредь».

Как видно, Азербайджан уже встраивается в поле интересов глобальных инвестиционных игроков, для которых решения измеряются триллионами долларов. Но инвестиционная привлекательность - это не только возможность привлечь капитал, не менее важен вопрос финансовой устойчивости самого государства.

Долг как показатель финансовой устойчивости

На фоне мировой экономики, где высокий уровень государственной задолженности остается серьезным вызовом для многих стран, особенно заметно выглядит еще один показатель - уровень внешнего долга Азербайджана. «Мы долгие годы шли по пути постепенного сокращения нашего внешнего долга. В свое время я поставил задачу, чтобы он был равен 10 процентам валового внутреннего продукта. Сегодня наш внешний долг составляет 5,6 процента валового внутреннего продукта страны. И это один из самых низких показателей в мировом масштабе. Могу сказать, что во всех развитых странах он составляет либо 100, либо 110, либо 120 процентов. Выступая на инвестиционном форуме, я также сказал, что при желании мы можем обнулить наш долг за 24 часа. Что это значит? Это означает, что мы не оставим долговое бремя будущим поколениям. Чтобы наше экономическое развитие продвигалось еще более высокими темпами, мы будем активнее реализовывать инвестиционные проекты», - так говорит об этом президент.

5,6 процента - это показатель, который особенно хорошо работает в сравнении. Он позволяет перевести разговор о государственной задолженности из абстрактной плоскости в понятную пропорцию: насколько велик внешний долг относительно размеров экономики. При этом президент связал низкий уровень долга не просто с текущей финансовой политикой, а с принципом межпоколенческой ответственности - речь идет о стремлении не переносить долговую нагрузку на будущие поколения.

Резерв прочности

Финансовая устойчивость особенно показательна тогда, когда государство несет крупные расходы одновременно. В Азербайджане такими направлениями являются оборона и безопасность, усиление армии, восстановление освобожденных земель, инфраструктурные проекты. Президент называет экономическую и финансовую стабильность «очень серьезным фактором нашего успеха». «Несмотря на огромные расходы – на военные вопросы, строительство армии, охрану границ, восстановление Карабаха, - мы из года в год увеличиваем свои валютные резервы, которые уже достигли 90 миллиардов долларов, что примерно в 20 раз превышает наш внешний долг. Если кто-то найдет вторую такую страну, пусть скажет мне, чтобы и я знал», - подчеркнул он.

Азербайджанский лидер не просто называет цифру резервов - в структуре его выступления она противопоставляется одновременно крупным расходам и внешнему долгу. Иными словами, логика выглядит так - государство финансирует масштабные проекты, продолжает расходы на безопасность, осуществляет восстановление освобожденных территорий - и при этом сохраняет значительный объем валютных резервов. Именно сочетание этих факторов является главным содержанием данного показателя.

Энергоресурсы и геополитика

Сегодня энергетика вновь оказалась в центре мировой политики. Конфликты, нарушение традиционных маршрутов поставок, конкуренция за рынки и стремление государств обеспечить энергетическую безопасность сделали надежность поставщиков стратегическим вопросом. В этой системе Азербайджан занимает особое положение благодаря сочетанию нефтяных, газовых, электроэнергетических и других возможностей.

Президент сформулировал это следующим образом: «Новая геополитическая и экономическая реальность заключается в том, что сегодня многие страны не могут получать энергоресурсы, как прежде. И здесь Азербайджан вновь является одной из редких стран, которая производит, добывает и экспортирует все виды энергоресурсов в мировом масштабе - сырую нефть, нефтепродукты, природный газ, электроэнергию, нефтехимическую продукцию и удобрения. А основным источником для их производства является энергия».

Это важный переход от понятия «нефтегазовая экономика» к более широкому пониманию энергетического потенциала. Азербайджан располагает не только ресурсами в недрах. За десятилетия была создана инфраструктура добычи, переработки, транспортировки и экспорта. Именно инфраструктура превращает ресурс в экономический и, в определенных условиях, геополитический фактор. Президент отдельно отметил потенциал нефтепродуктов - 30 миллионов тонн. Из них 7 миллионов тонн перерабатываются на нефтеперерабатывающем заводе в Азербайджане, а 23 миллиона тонн - за рубежом. «Сегодня стран, обладающих 30 миллионами тонн нефтепродуктов - притом не в одном месте, а в трех, - не так много. Поэтому повторюсь, если учесть, что, к сожалению, войны вокруг нас не прекращаются, - мы бы очень хотели, чтобы они прекратились, но они не прекращаются, - спрос на нашу продукцию и наш газ будет возрастать еще больше, - подчеркнул азербайджанский лидер. - Поэтому богатый энергетическими ресурсами Азербайджан превращается сегодня в весьма серьезный геополитический фактор и фактор безопасности. Поскольку энергетическая безопасность означает национальную безопасность каждой страны, и наша роль будет возрастать и впредь».

Примечательно, что некоторые из контрактов, подписанных в рамках инвестиционных форумов, приведут как раз к увеличению добычи газа и нефти: «Наше крупнейшее нефтяное месторождение - «Азери-Чираг-Гюнешли» - эксплуатируется уже более 30 лет, и там идет естественный процесс падения добычи. Поэтому новые подписанные контракты, в том числе нефтяные промыслы, приобретенные нами в зарубежных странах, дадут нам возможность не только стабилизировать добычу, но и увеличить ее. В том числе газовый контракт, подписанный в прошлом месяце, - всего один контракт – даст нам дополнительно 5 миллиардов кубометров газа».

При этом энергетическая политика не ограничивается сохранением традиционного нефтегазового потенциала. Параллельно развивается направление «зеленой энергетики», включая проекты в области возобновляемых источников энергии. Стоит отметить, что технический потенциал источников зеленой энергии оценивается в 135 ГВт на суше и 157 ГВт на море. Экономический потенциал составляет 27 ГВт, в том числе 3 ГВт ветровой энергии и 23 ГВт солнечной энергии. Биоэнергетический потенциал оценивается в 380 МВт, потенциал горных рек — в 520 МВт. Сегодня на возобновляемые источники энергии приходится примерно 21,5% общей энергетической мощности страны. Но и этот показатель рассматривается как промежуточный. К концу 2027 года предусмотрена реализация «зеленых проектов» общей мощностью около 1,5 ГВт. Именно здесь становится особенно заметна логика происходящих изменений. Речь идет не о простом выборе между традиционной и «зеленой» энергетикой. Азербайджан, обладающий значительными традиционными энергетическими ресурсами и инфраструктурой, одновременно создает дополнительную генерацию на основе возобновляемых источников. Солнечные и ветровые проекты в этой системе становятся не альтернативой существующей энергетике как таковой, а новым элементом ее развития.

Это особенно важно в условиях, когда энергетическая безопасность все чаще рассматривается государствами как часть национальной безопасности.

Логистика: от мечты к реальности

Если энергетика дает Азербайджану ресурсную и экспортную основу, то транспортно-логистическая система создает другой канал экономического влияния - через движение товаров. География в данном случае становится экономическим активом только тогда, когда под нее создана соответствующая инфраструктура.

За последние годы Азербайджан инвестировал в развитие транспортной инфраструктуры, портовых возможностей, железных и автомобильных дорог, таможенной и логистической системы, а также в развитие международных транспортных коридоров. Президент подчеркивает: «это долгосрочная стратегия».

«В этом году ожидаемый объем транзитных грузов, проходящих через территорию Азербайджана, достигнет 16 миллионов тонн. То есть это огромный рост. В свое время мы мечтали о 3–4 миллионах тонн. Мы создали инфраструктуру, наладили контакты, в том числе приняли необходимые административные меры и сделали эти коридоры - Средний коридор и коридор Север-Юг - очень привлекательными. Однако мы на полпути. Я поставил цель, чтобы транзитные грузы, проходящие через территорию Азербайджана, в среднесрочной перспективе достигли 30 миллионов тонн. Представьте, сколько дополнительных средств поступит к нам, будут созданы тысячи рабочих мест, и значимость нашей страны еще больше возрастет», - сказал глава государства.

Здесь динамика видна особенно наглядно: речь идет об истории изменения масштаба транспортной функции Азербайджана. При достижении поставленной цели экономический эффект будет выражаться не только в транзитных платежах - возрастет спрос на логистику, склады, сервисные услуги, ремонт, страхование, железнодорожные и портовые мощности. То есть транзит способен создавать вокруг себя целую цепочку дополнительных видов экономической деятельности.

Освобожденные земли: экономика восстановления

Все эти процессы происходят параллельно с одной из крупнейших государственных программ - восстановлением Карабаха и Восточного Зангезура. Это направление имеет одновременно экономическое, социальное и инфраструктурное измерение.

Сегодня в Карабахе и Восточном Зангезуре живут, работают, учатся 96 тысяч человек. «На сегодняшний день мы выделили на развитие этих регионов 28 миллиардов манатов. Подавляющее большинство из них было направлено на инфраструктурные проекты, значительная их часть завершена. В то же время сегодня в 48 населенных пунктах уже расселились бывшие вынужденные переселенцы, и в последующие годы «Великое возвращение» пойдет еще более высокими темпами», - подчеркнул глава государства.

Это - еще один ряд показателей, который показывает масштаб происходящих изменений. Восстановление освобожденных территорий в данном случае было бы неправильно сводить только к строительству новых домов. Речь идет о создании полноценной среды для жизни людей: дороги, энергетика, вода, связь, социальная инфраструктура, рабочие места, образование, медицинские услуги. Поэтому восстановление Карабаха и Восточного Зангезура постепенно становится частью более широкой экономической географии страны.

Что объединяет все эти цифры

Если вынести на экран только несколько из указанных показателей, то можно увидеть набор впечатляющих цифр.

$20 млрд - объем инвестиционных контрактов, заключенных по итогам двух Международных инвестиционных форумов.

$30 трлн - объем средств под управлением участвовавших во Втором форуме ведущих мировых инвестиционных институтов.

5,6% - отношение внешнего долга Азербайджана к ВВП.

$90 млрд - объем валютных резервов.

16 млн тонн - ожидаемый в текущем году транзитный грузопоток.

30 млн тонн - среднесрочная цель по транзиту.

Каждая из этих цифр относится к отдельной сфере. Но вместе они складываются в одну экономическую картину: инвестиции, финансовая устойчивость, энергетика и логистика должны усиливать друг друга.

Инвестиции позволяют создавать новые мощности. Финансовая устойчивость дает государству пространство для долгосрочных проектов. Энергетическая инфраструктура обеспечивает экспортные возможности. Транспортные коридоры превращают географическое положение в источник доходов и новых связей. Восстановление освобожденных территорий формирует новую экономическую территорию внутри страны.

Именно поэтому социальная политика в выступлении президента была поставлена в начало экономического блока. Повышение зарплат, пенсий и социальных пособий - это конечная точка гораздо более длинной цепочки, которая начинается с экономической активности, инвестиций, производства, экспорта, логистики, финансовой устойчивости. В конечном счете экономическая стратегия проверяется тем, как эти цифры превращаются в новые рабочие места, доходы, инфраструктуру, возможности для бизнеса и качество жизни.

Именно поэтому наиболее важным в нынешней экономической повестке является способность соединить вышеуказанные показатели в работающую систему. Цифры в таком случае перестают быть просто статистикой.

Они становятся способом увидеть направление движения экономики - от накопленного ресурса к новым возможностям и от отдельных проектов к более масштабной экономической инфраструктуре страны.