Синди Кроуфорд намерена привлечь к ответственности реабилитационный центр после смерти сына

60-летняя супермодель Синди Кроуфорд и её супруг, 64-летний ресторатор Рэнди Гербер, намерены привлечь к ответственности реабилитационный центр, где умер их 27-летний сын Пресли Гербер.

Об этом сообщает The News International со ссылкой на источники. По информации издания, родители изучают все доступные юридические варианты и хотят выяснить обстоятельства, которые привели к смерти сына. Источники утверждают, что С.Кроуфорд и Р.Гербер намерены добиться ответственности, если в работе учреждения были допущены нарушения или ошибки.

«Они изучают все доступные юридические варианты. Если были допущены ошибки, они намерены добиваться последствий», - сообщил источник.

Пресли Гербер проходил восстановление в Resolutions Living - центре трезвого проживания в Санта-Монике. 20 сентября его обнаружили там без признаков жизни.

Ранее сообщалось, что родители пытались помочь сыну справиться с проблемами и поддерживали его в период восстановления. При этом официальная причина смерти П.Гербера пока не установлена.

Как отмечает The News International, речь на данный момент идёт о возможных юридических действиях - официально о подаче иска Синди Кроуфорд и Пресли Гербер пока не объявляли.

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