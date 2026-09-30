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Раскрыты обстоятельства последних часов жизни сына Синди Кроуфорд - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий13:40 - Сегодня
Раскрыты обстоятельства последних часов жизни сына Синди Кроуфорд - ВИДЕО

Американский портал TMZ получил видео с Пресли Гербером, сыном супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера, снятое в Resolutions Living (доме для людей, находящихся в процессе восстановления после зависимости) в Санта-Монике незадолго до его смерти. 

Издание также обнародовало новые подробности последних часов жизни 25-летнего мужчины.

По данным TMZ, нижеприведенное видео было снято самим П.Гербером около 22:00 в 19 сентября, на следующий день сын супермодели был найден мертвым. На записи он показывает свою комнату и другие помещения дома. Как утверждает издание со ссылкой на источники, знакомые с обстоятельствами произошедшего, на видео П.Гербер находится под воздействием наркотиков.

Отмечается, что в субботу днем Гербер употребил наркотики и испугался, что теряет контроль над собой. После этого его трезвый сопровождающий (sober coach) связался с Resolutions Living и сообщил сотрудникам учреждения, что П.Гербер находится под воздействием наркотиков. По данным издания, представитель учреждения согласился принять его.

При этом представители нескольких реабилитационных учреждений заявляют TMZ, что человека, находящегося под воздействием наркотиков, не следует помещать в подобные учреждения, поскольку они не предназначены для медицинской детоксикации.

Как утверждают источники издания, сопровождающий планировал отправить П.Гербера в реабилитационный центр в понедельник, однако на выходные ему требовалось место для проживания, поэтому его доставили в Resolutions Living.

Также сообщается, что уже после заселения Гербер продолжал употреблять наркотики. На следующий день – 20 сентября - его нашли мертвым. По данным издания, сотрудник, который занимался его заселением, впоследствии был уволен. 

Отметим, что официальная причина смерти Гербера пока не установлена. Ранее сообщалось, что вскрытие завершено, однако результаты токсикологического исследования еще ожидаются - подозревается передозировка.

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