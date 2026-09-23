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Общество

Названа предварительная причина смерти сына Синди Кроуфорд

Феликс Вишневецкий10:15 - Сегодня
Названа предварительная причина смерти сына Синди Кроуфорд

Стала известна предварительная причина смерти сына американской супермодели Синди Кроуфорд Пресли Гербера, который скончался в возрасте 27 лет. 

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники, знакомые с обстоятельствами дела.

По данным издания, П.Гербер, находившийся в реабилитационном центре в Санта-Монике, мог умереть в результате передозировки - семье модели сообщили, что его смерть стала следствием предполагаемой передозировки.

При этом официальная причина смерти пока не установлена. Известно, что после вскрытия судмедэксперт назначил дополнительные исследования, по результатам которых будет определена причина смерти. По данным ведомства, это может занять несколько месяцев.

Полиция Санта-Моники также подтвердила, что расследует смерть П.Гербера как предполагаемую передозировку - по данным правоохранителей, признаков насильственной смерти на данный момент не обнаружено.

Напомним, что Пресли Гербер умер 20 сентября в возрасте 27 лет. Он был единственным сыном Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера, а также братом модели и актрисы Кайи Гербер - семья попросила уважать их частную жизнь в этот тяжёлый период.

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