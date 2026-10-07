Пашинян: Задержанный азербайджанский военнослужащий не оказал сопротивления

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал ситуацию с задержанием азербайджанского военнослужащего Насими Мусаева, заявив, что тот не оказал никакого сопротивления.

«Азербайджанский военнослужащий, у которого при себе было огнестрельное оружие, при задержании вообще не оказал сопротивления. Насколько я понимаю, у него также были определённые травмы», — отметил глава армянского правительства.

Напомним, что ранее в отношении задержанного судом в Армении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела продолжаются следственные мероприятия.

Пашинян заявил, что азербайджанский солдат отбудет в Армении минимум часть своего наказания.

По факту случившегося должна произойти вся правовая процедура, добавил он. Со слов Пашиняна, если бы жительница села Ани Аветян, которую ранил азербайджанец, дождалась полиции, то всего этого не случилось бы.

«К дому, в котором отсиживался солдат, вначале подошли дети, которые увидели в доме постороннего человека и сказали об этом своей матери. После этого женщина позвонила в полицию, но решила подойти к месту сама и оказалась там раньше полицейских»,- добавил Пашинян.

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