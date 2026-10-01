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Военнослужащий ВС Азербайджана пропал на Лачынском направлении: возбуждено дело

Редакция 1news19:13 - Сегодня
Военнослужащий ВС Азербайджана пропал на Лачынском направлении: возбуждено дело

По факту исчезновения военнослужащего в Лачынском направлении возбуждено уголовное дело

Об этом говорится в сообщении, распространённом пресс-службой Генеральной прокуратуры Азербайджана.

«В некоторых социальных сетях распространилась информация об исчезновении Мусаева Насими Расим оглу, проходившего срочную военную службу в одной из воинских частей, расположенных в направлении Лачынского района Азербайджана.

Сообщаем, что 26 сентября 2026 года в связи с отсутствием Насими Мусаева по месту службы и невозможностью установить его местонахождение были начаты его поиски. Соответствующими силами Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям были проведены необходимые поисковые мероприятия.

Кроме того, в Военной прокуратуре было проведено соответствующее расследование для выяснения обстоятельств произошедшего. В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что Насими Мусаев самовольно покинул воинскую часть.

На основании материалов, собранных в ходе расследования, в Следственном управлении Военной прокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные и иные процессуальные действия.

В результате проведённых мероприятий установлено, что Насими Мусаев находится на территории Республики Армения и был задержан соответствующими органами этой страны.

В настоящее время соответствующие государственные органы Азербайджана продолжают необходимые контакты с компетентными органами противоположной стороны с целью выяснения обстоятельств нахождения и задержания Насими Мусаева на территории Армении, а также других обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что о ходе и результатах расследования по уголовному делу общественность будет дополнительно проинформирована в соответствии с требованиями законодательства.

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