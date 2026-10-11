В Пакистане ввели чрезвычайное положение на фоне протестов сторонников Имрана Хана

Власти Пакистана ввели чрезвычайное положение и губернаторское правление в провинции Хайбер-Пахтунхва на фоне протестов оппозиции с требованием освободить бывшего премьер-министра Имрана Хана.

Как передает 1news.az со ссылкой на газету Dawn, об этом сообщила администрация президента страны.

Решение принято по итогам экстренного заседания правительства в соответствии со статьями 232 и 234 Конституции Пакистана.

Эти положения позволяют федеральным властям взять на себя дополнительные полномочия по управлению регионом в случае угрозы внешней агрессии или внутренних беспорядков. Режим чрезвычайного положения также предусматривает возможность временного ограничения отдельных прав и свобод граждан.

По итогам заседания премьер-министру Шахбазу Шарифу было предложено рекомендовать президенту Асифу Али Зардари воспользоваться конституционными полномочиями для введения чрезвычайного положения.

В провинции Хайбер-Пахтунхва у власти находится оппозиционная партия "Движение за справедливость", сторонники которой проводят акции протеста с требованием освобождения Имрана Хана.