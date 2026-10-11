Умер экс-чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Вильфредо Гомес

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях, член Международного зала боксерской славы Вильфредо Гомес из Пуэрто-Рико умер в возрасте 69 лет.

Как передает 1news.az, об этом сообщил журнал The Ring.

Причина смерти не называется. 29 октября ему исполнилось бы 70 лет.

На профессиональном ринге Гомес провел 48 боев, в которых одержал 44 победы (42 нокаутом), потерпел 3 поражения, 1 бой свел вничью. Он владел чемпионскими поясами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) во второй легчайшей (до 55,22 кг, 1977-1983) и полусредней (до 57,15 кг, 1984) весовых категориях и Всемирной боксерской ассоциации во втором полулегком весе (1985-1986).

Гомес провел 17 защит титула WBC и каждую из них завершил нокаутом. Он стал первым представителем Пуэрто-Рико, победившим на чемпионате мира среди любителей (1974).

Профессиональную карьеру Гомес завершил в 1989 году. В 1995 году его включили в Международный зал боксерской славы.