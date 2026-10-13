«Не собирался причинять вред»: Показания азербайджанского солдата на допросе в Армении

Азербайджанский военнослужащий Насими Мусаев, оказавшийся на территории Армении, на допросе изложил свою версию событий, заявив, что изначально не намеревался причинять кому-либо вред.

Об этом сообщает армянское издание «Жоховурд», получившее некоторые сведения о допросе.

По его словам, он несколько раз просил отпустить его, однако ситуация обострилась, когда хозяйка дома схватилась за его оружие. Как утверждает Мусаев, именно тогда он был вынужден открыть огонь.

Военнослужащий также заявил, что после этого женщина и члены её семьи набросились на него, избили и нанесли ножевые ранения.

Напомним, что 1 октября в населенном пункте Шаки сотрудники органов безопасности Армении задержали азербайджанского военнослужащего, перешедшего на территорию Армении при неизвестных обстоятельствах.

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