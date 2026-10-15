В Азербайджане молодой военнослужащий скончался от огнестрельного ранения

Молодой военнослужащий Орхан Шабанов скончался от огнестрельного ранения, сообщает Oxu.Az.

Инцидент произошёл в одной из воинских частей в Шамкирском районе. Обстоятельства случившегося пока не установлены. По факту произошедшего проводится расследование.

Отметим, что Орхан Шабанов - сын Айнур Шабановой, учительницы средней школы № 2 имени Теймур бека Байрамалибекова в Ленкярани. Он окончил среднюю школу и завершил первый год военной службы.