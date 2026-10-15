В Азербайджане молодой военнослужащий скончался от огнестрельного ранения
Молодой военнослужащий Орхан Шабанов скончался от огнестрельного ранения, сообщает Oxu.Az.
Инцидент произошёл в одной из воинских частей в Шамкирском районе. Обстоятельства случившегося пока не установлены. По факту произошедшего проводится расследование.
Отметим, что Орхан Шабанов - сын Айнур Шабановой, учительницы средней школы № 2 имени Теймур бека Байрамалибекова в Ленкярани. Он окончил среднюю школу и завершил первый год военной службы.
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