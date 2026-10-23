Арагчи - Макрону: Определись

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи призвал президента Франции Эммануэля Макрона прояснить свою позицию относительно иранской ядерной программы.

Как передает 1news.az, об этом Арагчи написал в своей соцсети Х.

По словам главы иранского МИД, в 2018 году, после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Макрон заявлял, что Франция останется участницей ядерной сделки, поскольку сама подписала соглашение.

Однако теперь, как утверждает Арагчи, французский президент заявляет, что всегда выступал против «любой ядерной деятельности» Ирана.