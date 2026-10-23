Скончался японский писатель Рю Мураками

Японский писатель Рю Мураками, получивший известность благодаря произведениям «Все оттенки голубого», «Дети из камеры хранения» и «Мисо-суп», умер в возрасте 74 лет.

Как сообщает 1news.az, соответствующая информация опубликована в местных СМИ. Обстоятельства и причины смерти писателя не уточняются.

Церемония прощания с литератором состоялась в узком семейном кругу.

Рю Мураками считается одним из известных представителей современной японской литературы. Его роман «Все оттенки голубого», опубликованный в 1976 году, принес ему широкую известность. Среди других заметных произведений автора также романы «Дети из камеры хранения», вышедший в 1980 году, и «Мисо-суп», опубликованный в 1997 году.