Трамп: «Я не пожилой»

Дональд Трамп, отметивший в июне 80‑летие, во время выступления перед сторонниками в Айове заявил, что не относит себя к пожилым людям.

«Я не пожилой, нет, мне за 40 лет. Я чувствую себя так же, как в этом возрасте», — отметил американский лидер.

Кроме того, Трамп сообщил, что трижды успешно прошёл медицинское тестирование на когнитивные способности. Он также высказал мнение о том, что прохождение подобных тестов должно быть обязательным для всех кандидатов в президенты.

«Думаю, любой кандидат в президенты должен быть обязан сдавать когнитивные тесты», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Белый дом исключил журналиста британской газеты The Independent из пресс-пула, освещающего рабочую поездку Трампа в штат Айова.

Источник: «Аргументы и факты»