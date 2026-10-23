Чемпионат Европы: три наших боксера вышли в финал, двое завоевали бронзовые медали

В Трабзоне стартовал полуфинальный этап чемпионата Европы по боксу U-15.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в первый день этой стадии 3 боксера сборной Азербайджана одержали победы и завоевали путевки в финал.

Сянан Насибли (52 килограмма) провел поединок с Лазарем Йовановичем (Сербия). Воспитанник газахской школы бокса, завершивший все 3 раунда в свою пользу, в итоге одержал победу со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). В финале он встретится с Броди Доу (Шотландия).

Юсиф Али (57 кг) померился силами с Кириллом Чумаковым (Украина). Наш боксер одолел соперника со счетом 4:1 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 28:29). В решающей встрече ему будет противостоять Егор Жирухин (Россия).

Сархан Хагвердиев (70 кг) также вписал свое имя в финальный лист. Член сборной на этот раз продемонстрировал свою силу Диего Мастрорилло (Италия) — 5:0 (30:26, 30:27, 30:27, 30:26, 30:27). Воспитанник гянджинской школы бокса в бою за чемпионство встретится с Шейном Фьюри (Англия).

Двое других наших мастеров кожаной перчатки Алекбер Мамедли (44 кг) и Гюлай Оджагова (57 кг) завершили чемпионат Европы U-15 с бронзовыми медалями.

Во второй день полуфинального раунда на ринг выйдут еще 5 наших представителей. Победителей соревнований назовут 25 октября.