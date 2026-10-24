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Иран готовит покушения на американских официальных лиц – разведка США

Редакция 1news10:31 - Сегодня
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Иран готовит покушения на американских официальных лиц – разведка США

Разведка США полагает, что Иран планирует покушения на американских дипломатов и должностных лиц, работающих за рубежом, сообщает портал Axios.

Согласно служебной записке от 23 октября, направленной госсекретарю Марко Рубио, копия которой оказалась в распоряжении Axios, разведка США сообщает, что Иран «значительно активизировал» попытки совершения покушений на американских дипломатов и должностных лиц на Ближнем Востоке и за его пределами, причем подготовка к этим операциям перешла в «продвинутую стадию».

В документе содержится предупреждение об уже «проработанных» планах Ирана по устранению американских официальных лиц за рубежом.

По словам представителей американских властей, эти разведданные стали одной из причин, по которой Госдеп в настоящее время сокращает численность персонала в ряде американских посольств на Ближнем Востоке на фоне растущих опасений по поводу возможного расширения регионального конфликта, отмечает портал.

Штаты, в частности, опасаются, что поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы-хуситы могут распространить свои атаки за пределы Саудовской Аравии на другие страны региона. Ситуацию в сфере безопасности также осложняет вероятность возобновления военных операций США и Израиля против Ирана, возможно, уже после промежуточных выборов в американский конгресс в начале ноября, указывает Axios.

Американский президент Дональд Трамп, выступая накануне на митинге во Флориде, заявил, что США могут провести против Ирана еще одну военную операцию наподобие «Эпической ярости».

«Мы можем устроить еще одну небольшую операцию «Эпическую ярость», — сказал Трамп, использовав название американо-израильской кампании против Ирана, начавшейся 28 февраля.

Он призвал иранских официальных лиц согласиться на требования США, чтобы положить конец конфликту.

«Если они (иранские представители – ред.) умны, то просто скажут: «Давайте перейдем к делу», — отметил Трамп, добавив: «Но сомневаюсь, что они так поступят — возможно, ума им как раз и не хватает».

В служебной записке директор Национальной разведки США Джей Клейтон предупредил Рубио о том, что информация о готовящихся Ираном покушениях должна быть доведена до более широкого круга сотрудников, чем те, кто имеет право доступа к ней в настоящее время. Между тем в документе не называются конкретные цели, страны (помимо ближневосточных) или детали самих иранских планов.

Источник: Интерфакс

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