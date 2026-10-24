 Президент Ильхам Алиев наблюдал церемонию открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО - ФОТО | 1news.az | Новости
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Президент Ильхам Алиев наблюдал церемонию открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО - ФОТО

Редакция 1news23:05 - 24 / 10 / 2026
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Президент Ильхам Алиев наблюдал церемонию открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО - ФОТО

24 октября в Baku Crystal Hall состоялась церемония официального открытия первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет (FIFA U-15 World Cup and Festival).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, члены их семьи и президент FIFA Джанни Инфантино наблюдали за церемонией.

Сначала Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи встретились с президентом FIFA Джанни Инфантино и другими гостями.

Джанни Инфантино вручил главе государства памятные подарки.

Церемония открытия началась исполнением государственного гимна Азербайджанской Республики.

Затем был продемонстрирован видеоролик, посвященный чемпионату мира и фестивалю FIFA U-15.

Выступивший на мероприятии заместитель Премьер-министра, председатель Оргкомитета Самир Шарифов поприветствовал гостей, участвовавших в церемонии открытия первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет. Он отметил, что Азербайджан принимает данный масштабный турнир, объединивший национальные сборные 189 стран. Подчеркнув, что Азербайджан выступает партнером FIFA в организации соревнований, Самир Шарифов выразил благодарность высшему футбольному органу за доверие, оказанное нашей стране. Он также выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за обеспечение организации первого в истории чемпионата мира по футболу среди юношей до 15 лет в кратчайшие сроки и в соответствии с высокими стандартами, лидерство и решительную поддержку в реализации данной концепции.

Президент FIFA Джанни Инфантино в выступлении подчеркнул, что первый чемпионат мира и фестиваль по футболу среди юношей до 15 лет объединяет весь мир. Он сообщил, что в турнире в Баку принимают участие более трех тысяч футболистов и официальных представителей. Президент FIFA отметил, что наряду со 189 командами-участницами вклад в проведение соревнований внесут волонтеры и работники. Обращаясь к футболистам, он призвал их получить удовольствие от турнира, вести честную борьбу, проявлять уважение к соперникам и соблюдать правила игры. Джанни Инфантино выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Организационному комитету за возможность объединить весь мир. Он заявил, что вместе с Азербайджаном будет написана грандиозная история.

Затем чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 были объявлены открытыми.

Далее был продемонстрирован видеоролик, отражающий впечатления членов команд, представляющих различные страны.

Мероприятие продолжилось художественной программой.

Х Х Х

Глава государства, первая леди, члены их семьи и президент FIFA также наблюдали за матчем сборных Азербайджана и Тимор-Лесте.

Матч завершился победой национальной команды Азербайджана со счетом 6:0.

Х Х Х

 

После матча глава государства, первая леди и члены их семьи встретились с футболистами команды Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев сказал: Еще раз поздравляю. Вы продемонстрировали прекрасную игру. Все забитые голы были великолепными - один лучше другого. Видно, что комбинации были выстроены с большим мастерством и профессионализмом. Поэтому вы порадовали всех нас.

Безусловно, проведение столь представительного соревнования в нашей стране – большое событие. Оно войдет в историю, поскольку это первый чемпионат такого рода. До сих пор футбольные чемпионаты подобного масштаба не проводились. Уверенная победа сборной Азербайджана в этом матче открытия навсегда останется в истории. Поэтому я еще раз поздравляю вас. Вы порадовали весь наш народ. Желаю вам новых успехов. Спасибо.

Футболисты: Спасибо.

20:37

24 октября в Baku Crystal Hall состоялась церемония официального открытия первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет (FIFA U-15 World Cup and Festival).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимали участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, члены их семьи и президент FIFA Джанни Инфантино.

В настоящее время глава государства, первая леди, члены их семьи и президент FIFA наблюдают матч сборных Азербайджана и Тимор-Лесте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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19:25

24 октября в Baku Crystal Hall проходит церемония официального открытия первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет (FIFA U-15 World Cup and Festival).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, за церемонией наблюдают Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, члены их семьи и президент FIFA Джанни Инфантино.

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