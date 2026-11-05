В России признали нежелательной грузинскую партию

Генеральная прокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность грузинской политической партии "Droa!" (груз. — "Пора!").

Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории нашей страны деятельность грузинской неправительственной организации "Droa!", — сообщили в пресс-службе.

НПО, зарегистрированная в Грузии в 2021 году в статусе некоммерческой организации — политической партии, входит в состав оппозиционного альянса "Коалиция за перемены".

"Участники [Droa] придерживаются ярко выраженных русофобских позиций и нацелены на дискредитацию действий нашей страны на грузинском направлении. Выступают против нормализации двусторонних отношений с Россией в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, требуют возобновления визового режима и прекращения прямого авиасообщения между странами. Считают, что Россия оккупировала Абхазию и Южную Осетию, нарушила нормы международного права и суверенитет закавказского государства", — отметили в Генпрокуратуре.

Деятельность партии "ориентирована на так называемое разоблачение связей местной правящей элиты с Россией, демонтаж однопартийной системы Грузии, продвижение идеи ускоренной интеграции страны в Европейский союз". Лидер Droa обвиняет правящую партию Грузии в поддержке пророссийского курса и попытках изолировать государство от процесса евроинтеграции.

Источник: ТАСС