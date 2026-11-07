Ален Симонян: «Армения не должна совершать самосожжение из-за войны России и Украины»

Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян заявил, что не считает допустимым приносить интересы республики в жертву российско-украинскому конфликту, и выступил против идеи вступления Армении в Союзное государство России и Беларуси.

«Почему я должен вести Республику Армения и, прошу прощения, положить ее на алтарь российско-украинской войны? Ради чего? Я с этим не согласен и думаю, что здесь нет никого, кто согласился бы с тем, что мы должны пойти и совершить самосожжение, потому что Россия и Украина воюют», — сказал Симонян, выступая на Втором всемирном армянском саммите.

Он подчеркнул, что Армения — небольшая страна, вынужденная учитывать сложившиеся геополитические реалии, однако это не означает, что она должна отказываться от права на собственное существование и безопасность.

Симонян также заявил, что выступает ярым противником идеи вступления Армении в Союзное государство России и Беларуси.

«Я считаю, что человек, который думает, что Армения должна входить в Союзное государство России и Беларуси, — это позор. Я враг этой идеи. Такого не может быть», — заявил Симонян.

Источник: News.am