 Ален Симонян: «Армения не должна совершать самосожжение из-за войны России и Украины» | 1news.az | Новости
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Ален Симонян: «Армения не должна совершать самосожжение из-за войны России и Украины»

Редакция 1news13:15 - Сегодня
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Ален Симонян: «Армения не должна совершать самосожжение из-за войны России и Украины»

Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян заявил, что не считает допустимым приносить интересы республики в жертву российско-украинскому конфликту, и выступил против идеи вступления Армении в Союзное государство России и Беларуси.

«Почему я должен вести Республику Армения и, прошу прощения, положить ее на алтарь российско-украинской войны? Ради чего? Я с этим не согласен и думаю, что здесь нет никого, кто согласился бы с тем, что мы должны пойти и совершить самосожжение, потому что Россия и Украина воюют», — сказал Симонян, выступая на Втором всемирном армянском саммите.

Он подчеркнул, что Армения — небольшая страна, вынужденная учитывать сложившиеся геополитические реалии, однако это не означает, что она должна отказываться от права на собственное существование и безопасность.

Симонян также заявил, что выступает ярым противником идеи вступления Армении в Союзное государство России и Беларуси.

«Я считаю, что человек, который думает, что Армения должна входить в Союзное государство России и Беларуси, — это позор. Я враг этой идеи. Такого не может быть», — заявил Симонян.

Источник: News.am

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