Азербайджанские гимнасты завоевали серебро на ЧМ в Китае

Члены национальной сборной Азербайджана по батутной гимнастике Сельджан Махсудова и Магсуд Махсудов завоевали серебряную медаль на 39-м чемпионате мира по батутной гимнастике и тамблингу в китайском Нанкине.

Как передает 1news.az, в финале смешанной синхронной программы по батутной гимнастике дуэт брата и сестры набрал 52,010 балла и занял второе место.

С этим результатом Сельджан и Магсуд Махсудовы стали первыми представителями Азербайджана, завоевавшими серебряную медаль чемпионата мира в смешанной синхронной программе.

В финале золото завоевали гимнасты Беларуси, бронзу — представители Японии.