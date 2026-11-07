В Турции раскрыли программу визита Эрдогана в Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 ноября совершит визит в Азербайджан.

Как сообщает 1news.az, об этом в соцсети X написал руководитель Управления коммуникаций Администрации турецкого лидера Бурханеттин Дуран.

По его словам, визит будет приурочен ко Дню Победы Азербайджана.

В рамках визита в Карабахе состоится двусторонняя встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

На встрече будут обсуждены различные направления турецко-азербайджанского сотрудничества, а также региональные и глобальные вопросы.