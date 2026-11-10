«Купил всего неделю назад»: драматичная история авто за 50 000 манатов, на которое упала труба - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Владелец автомобиля стоимостью 50 000 манатов, на который в Сураханском районе Баку из-за сильного ветра упала газовая труба, рассказал подробности инцидента.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Xəzər TV, машину он приобрел всего неделю назад. Упавшая на нее труба практически разделила транспортное средство на две части.

От силы удара крыша автомобиля раскололась надвое. По словам автовладельца, его супруга, выглянув в окно, увидела, как дерево обрушилось на газовую трубу, после чего та упала прямо на машину. Мужчина также сообщил, что автомобиль застрахован.

Дерево, рухнувшее на газовую трубу, уже распилено на части. В связи с происшествием подача газа в квартиры, расположенные на данной территории, приостановлена.

November 9, 2026 13:30

В поселке Сураханы в Баку сильный ветер повалил крупное дерево, которое упало на припаркованный поблизости легковой автомобиль.

Как сообщает Report, в результате происшествия также был поврежден проходящий рядом газопровод.

На место происшествия привлечены сотрудники соответствующих служб.

По факту проводится расследование.