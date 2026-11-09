Пезешкиан: Хаменеи поручил прекратить ситуацию «ни войны, ни мира» с США

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поручил прекратить ситуацию «ни войны, ни мира» в отношениях с США.

Об этом сообщил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в своём Telegram-канале.

По его словам, верховный лидер дал указание урегулировать ситуацию, подчеркнув, что Тегеран готов вести переговоры с Вашингтоном с достоинством и добиваться решения вопроса дипломатическим путём.

Пезешкиан отметил, что если Иран может отстоять свои права посредством переговоров, то ему не следует вступать в войну.

Как передаёт иранская государственная телерадиокомпания IRIB, президент также заявил о необходимости изменить подход к урегулированию конфликта, чтобы добиться наилучших результатов. Он выразил уверенность, что Тегеран сможет достойно выполнить поставленную верховным лидером задачу.