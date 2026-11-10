Трамп заявил, что конфликт с Ираном быстро движется к завершению

Конфликт с Ираном быстро движется к завершению, но США хотят долгосрочного решения, учитывающего интересы союзников.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы хотим долгосрочного решения, а не только краткосрочного. Они никогда не получат ядерное оружие, но нам нужно удостовериться, что это долгосрочно", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме. "Все это идет к завершению быстро. Но нам нужно позаботиться о тех, кто на протяжении многих лет так хорошо к нам относился", - добавил Трамп. Он пояснил, что имеет в виду союзников США в регионе. "Нам нужно удостовериться, что они не пострадали и не пострадают", - добавил он.