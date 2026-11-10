СМИ: Нетаньяху ежедневно просит Трампа возобновить войну против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ежедневно звонит президенту США Дональду Трампу с просьбой возобновить военные действия против Ирана.

Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источник.

"Нетаньяху звонит ему каждый день, [чтобы призвать его возобновить войну]. Те, кто внутри Белого дома или за его пределами не хотят войны, пытаются бороться с этим. Региональные лидеры говорят ему избегать эскалации и отдать приоритет переговорам", - отметил собеседник издания.