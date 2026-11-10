В конгресс США внесли резолюцию об импичменте главы Пентагона

Член палаты представителей США от Республиканской партии Томас Мэсси внес резолюцию об импичменте министра обороны Пита Хегсета, обвинив его в превышении полномочий и нарушении конституции.

Документ содержит восемь пунктов обвинения, сообщается на официальном сайте конгрессмена.

Три пункта связаны с военными действиями США против Ирана. По мнению Мэсси, Хегсет нарушил закон о военных полномочиях 1973 г., продолжив операции без разрешения конгресса, в том числе после истечения предусмотренного законом срока.

«Ведя боевые действия в Иране более 90 дней без разрешения конгресса, министр Хегсет нарушает закон и должен понести ответственность», – заявил Мэсси.

Другие обвинения касаются военных операций в Йемене и Венесуэле, нарушений законодательства о защите мирного населения и давления на критиков администрации президента Дональда Трампа.