СМИ: «Манчестер Юнайтед» решил уволить тренера

Руководство «Манчестер Юнайтед» решилось на увольнение главного тренера Майкла Кэррика, информирует The Athletic.

По информации источника, официально об отставке британского специалиста будет объявлено в самое ближайшее время, чтобы к предстоящей игре против «Ливерпуля», которая состоится после ноябрьской международной паузы, футболистов успел подготовить новый тренер.

В матче 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с бирмингемской «Астон Виллой». Встреча, которая состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась со счетом 4:4.

После 10 туров «красные дьяволы» имеют в своем активе восемь очков и находятся в зоне вылета, располагаясь на 18-й строчке в турнирной таблице АПЛ.