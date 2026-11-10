МИД Азербайджана выразил соболезнования Польше

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Польше в связи с вооруженным нападением в Кракове, в результате которого погибли шесть человек.

Как сообщает 1news.az, соответствующая публикация размещена на странице МИД Азербайджана в X.

«Глубоко опечалены известием о вооруженном нападении в Кракове, приведшем к гибели и ранению множества людей. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. В эти трудные дни наши мысли с польским народом», — говорится в публикации.