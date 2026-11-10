Украина и Россия договорились в Абу-Даби о масштабном обмене пленными
Украина и Россия достигли в Абу-Даби договоренности о масштабном обмене пленными.
Oб этом сообщила украинская служба Радио Свобода со ссылкой на источник в украинской делегации.
По словам источника, ожидается, что масштабный обмен состоится в ближайшее время.
Отметим, что сегодня в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры между представителями России, Украины и США. Первый день переговоров продолжался более четырех часов. Сообщается, что трехсторонняя встреча продолжится 11 ноября.
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