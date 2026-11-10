Инфантино могут вызвать в Конгресс из-за связей с Трампом

Президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино могут направить повестку в Конгресс США в рамках расследования его связей с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сообщает The Telegraph.

Как отмечает издание, юридический комитет Палаты представителей США изучает отношения Инфантино с Трампом с июля. После победы демократов на промежуточных выборах комитет может возглавить конгрессмен Джейми Раскин, который инициировал расследование финансовых связей ФИФА с президентом США и его окружением.

26 июля Раскин, занимавший тогда пост ведущего представителя демократического меньшинства в комитете, направил Инфантино письмо о начале проверки. В нём он заявил о «целенаправленной кампании» ФИФА по завоеванию расположения Трампа.

В сентябре члены комитета обвинили главу ФИФА в крайне недостаточном сотрудничестве с расследованием. При этом повестка в суд ему пока не направлялась, поэтому отказ выполнять просьбу Раскина не влечёт уголовных последствий.